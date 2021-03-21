Полиция Киева квалифицировала как хулиганство события возле офиса президента Украины, где в ходе митинга активисты облили здание краской и пытались поджечь двери.
Акция в поддержку экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам за похищение человека, состоялась в субботу 20 марта. Во время митинга протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты. Они также повредили двери офиса президента и облили краской здание.
"За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из самых агрессивных участников. Это уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении полиции.
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