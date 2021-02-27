Бойцовый петух зарезал хозяина ножом

Перед самым началом боя петух попытался вырваться. В отчаянной схватке за свою свободу он случайно ударил хозяина ножом, привязанным к лапе.
Удар ножа пришёлся в паховую область. Хозяин, 45-летний Танугул Сатиш, скончался от потери крови по дороге в госпиталь, а дерзкая птица оказалась в полицейском участке. Происшествие случилось в городе Джагитал, штат Телангана, Индия.
Полиция возбудила дело о непреднамеренном убийстве. До завершения следствия петух будет находиться под присмотром и защитой правоохранителей. Затем птицу предъявят в суде вместе с ножами, которые были привязаны к лапам, как причину смерти хозяина.
В рамках расследования к ответственности будут привлечены организаторы и участники петушиных боёв. В индийском штате Телангана это жестокое развлечение является нелегальным, сообщает Times of India.
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