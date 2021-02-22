В ближайшие два года на Украине планируют построить два новых аэропорта. Один из ниж будет построен в Донбассе.
С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский.
"Я думаю, что за пару лет мы построим абсолютно новый аэропорт (в Закарпатье). И второй — на Донбассе. Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", — пояснил президент.
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