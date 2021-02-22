Зеленский заявил о строительстве нового аэропорта в Донбассе

В ближайшие два года на Украине планируют построить два новых аэропорта. Один из ниж будет построен в Донбассе.

С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Я думаю, что за пару лет мы построим абсолютно новый аэропорт (в Закарпатье). И второй — на Донбассе. Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", — пояснил президент.