Алексей Пушков назвал имя следующего президента США

Активность этой фигуры во время предвыборной кампании Джозефа Байдена была плюсом. Но сейчас такая амбициозность выглядит несколько неуместно.

Президент США Джозеф Байден в ближайшее время не планирует встреч с лидерами других государств, заявила на днях пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом похоже, что инициативу телефонного общения с главами разных стран у него перехватило второе лицо государства.

В частности, в начале месяца вице-президент США Камала Харрис говорила по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. А на этой неделе долго беседовала с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Газета The New York Post задала по этому поводу резонный вопрос: кто же на самом деле президент Соединённых Штатов?

"Камала Харрис уже готовится к президентству: не успел Байден войти в Белый дом, как она уже вовсю общается с зарубежными лидерами. Её активность и амбициозность были плюсом для Байдена во время выборов, но могут стать минусом после", — оценил такую бурную деятельность российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.