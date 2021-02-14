Россия планирует развивать отношения с Японией, однако власти не будут нарушать Конституцию страны.
Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин. Напомним, японская сторона претендует на четыре острова Курильской гряды. Последние поправки в главный закон РФ запрещают властям отчуждать какие-либо территории.
"Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации", — отметил Путин.
США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.