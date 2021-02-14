Путин оценил развитие отношений с Японией

Россия планирует развивать отношения с Японией, однако власти не будут нарушать Конституцию страны.

Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин. Напомним, японская сторона претендует на четыре острова Курильской гряды. Последние поправки в главный закон РФ запрещают властям отчуждать какие-либо территории.