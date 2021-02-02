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Жителям итальянского города Онифери запретили болеть COVID-19

Мир » Европа

Жителям итальянского города Онифери, расположенного на острове Сардиния, запретили болеть коронавирусом. Мэр города Стефания Пирас решила издать соответствующее распоряжение. Данная мера продиктована отчаянием - ведь в коммуне нет врача.

Жителям итальянского города Онифери запретили болеть COVID-19

"Пирас, отчаявшись получить в свою коммуну врача общей практики, издала распоряжение, согласно которому жителям запрещено заражаться COVID-19", — сообщает издание AGI.

Копии данного распоряжения направлены префекту города Нуоро, административного центра провинции, в областное управление здравоохранения и асессору по вопросам здравоохранения в областном правительстве Сардинии.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в Италии у 7 925 человек был диагностирован коронавирус.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в стране переболели 2 560 957 человек, жертвами заболевания стали 88 тысяч человек.

Автор: Снежана Шахова
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