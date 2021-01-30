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Украина ввела санкции против тех, кто инвестировал в её экономику

Мир » Бывший СССР » Украина

Подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским указ за номером 29/2021 явственно демонстрирует, в чьих интересах действуют украинские власти.

Украина ввела санкции против тех, кто инвестировал в её экономику

Из-под документа, активирующего "особый режим ограничений, предложенных СНБО", не скрываясь, торчат американские "уши". Менее месяца назад Минторг США внёс китайскую компанию Skyrizon, являющуюся акционером (и, соответственно, инвестором) украинского двигателестроительного предприятия "Мотор Сич" в список производителей продукции исключительно военного назначения. За этим незамедлительно последовали санкции.

В украинском санкционном списке оказались четыре китайских компании, имеющих отношение к Skyrizon, а также физическое лицо — гражданин КНР Ван Цзин. Он является ключевым акционером Skyrizon, которая, в свою очередь, приобрела в 2016 году совместно с Xinwei Group 56% акций ПАО "Мотор Сич" и до сих пор добивается официального оформления этой сделки.

На данный момент акции "Мотор Сич" арестованы украинской прокуратурой, а китайские инвесторы намерены в судебном порядке взыскать с Украины более 3,5 миллиардов долларов ущерба, сообщает ТАСС.

Автор: Людмила Черткова
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