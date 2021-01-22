Венесуэла игнорирует санкции США и продаёт нефть Китаю

Цепочки поставок нефти из Венесуэлы в Китай стали известны журналистам Bloomberg. Они сообщают, что даже санкции и прочие угрозы США не смогли заставить Каракас отказаться от работы с Пекином.

По сведениям, представленным в Bloomberg, Венесуэла активно использовала "серые" схемы поставки: например, перегружала нефть с судна на судно, меняла состав нефти с помощью химических реактивов, чтобы выдать её за другой сорт, и делала всё, чтобы не прерывать контракты с Китаем.

"[Компании] скрывают происхождение нефти и доставляют её в Азию", — уверены журналисты.

В издании уточняют, что работа с Китаем для Венесуэлы - вопрос "жизненной важности". По приведённым данным, только за 2020 год Венесуэла получила за свою нефть примерно 660 млн долларов.

В деле также оказалась замешана швейцарская компания Swissoil Trading (выступавшая, видимо, как посредник), её представители все обвинения отрицают.