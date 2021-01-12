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Советники лидеров "нормандской четвёрки" провели переговоры в Берлине

Мир » Европа

Политические советники лидеров стран "нормандского формата" обсудили реализацию итогов саммита 2019 года в Париже по урегулированию конфликта в Донбассе.

Советники лидеров "нормандской четвёрки" провели переговоры в Берлине

Российскую сторону на переговорах представлял заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Он назвал прошедшую встречу "бурной": обсуждение продолжалось более шести часов, однако конкретных решений принято не было.

"К сожалению, похвастаться нечем. Могу сказать, чем отличалась сегодняшняя встреча. Это был достаточно откровенный обмен мнениями по всем вопросам реализации минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего, по политической составляющей. Найти окончательные решения не удалось", — рассказал Дмитрий Козак по итогам встречи.

Участники переговоров договорились через две недели провести новую встречу с участием представителей МИД РФ в онлайн-формате. К этому времени должны быть подготовлены "новые принципы и подходы к формированию дорожной карты", передаёт слова Дмитрия Козака РИА Новости.

Автор: Людмила Черткова
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