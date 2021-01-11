Что изменится в Киргизии с приходом Жапарова и усилением его власти?

12 января с 10:00 (мск) в прямом эфире программы "Точка зрения" обсуждаем итоги президентских выборов в Киргизии с политологом Марсом Сариевым.

10 января в Киргизии прошли досрочные президентские выборы, назначенные после отречения Сооронбая Жээнбекова на фоне октябрьских протестов. Одновременно с этим прошёл референдум о форме правления в стране.

В президентской гонке победил возглавлявший правительство на протяжении месяца в октябре-ноябре 2020 года Садыр Жапаров — 79% голосов. Явка составила чуть более 33%. Это немного?

Избиратели предпочли президентскую форму правления парламентской, за неё проголосовало более 80%. Почему сделан такой выбор?

Как пишет издание 24.kg, не признаёт итоги голосования лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров, который заявил о фальсификациях с электронными урнами. Оспорить итоги выборов собирается также бывший глава комитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев, который утверждает, что "те, кто захватил власть в октябре прошлого года, попытались использовать админресурс, мы это все видели".

Были ли выборы прозрачными? Сумеет ли Жапаров стабилизировать Киргизию? Как он будет решать клановый вопрос? Вопросы увеличения благосостояния народа?

В 2017-м Жапарова приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы по делу о захвате заложника.

Находясь за решеткой, Жапаров не раз говорил, что "национальные меньшинства в Кыргызстане — лишь квартиранты". Это одна из причин, почему Жапаров несмотря на то, что сам родом с севера, получил популярность и на юге страны?

В ходе протестов осенью 2020 года его освободили из тюрьмы. 6 октября он был утверждён в должности премьера, а с 15 октября, после отставки Сооронбая Жээнбекова, исполнял обязанности президента. Перед участием в выборах президента Жапаров сложил с себя полномочия.

Это было политическое дело? Как Жапаров будет вести отношения с Россией? Какова судьба русского языка в Киргизии? Признает ли Запад выборы?

Ведёт программу "Точка зрения" Любовь Степушова.

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