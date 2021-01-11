Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал расширенное интервью Наиле Аскер-Заде, в ходе которого признался, что регулярно спорит со своим младшим сыном Николаем.

"Я каждый день слышу от сына слова: "Папа, ты не прав". И реагирую на это по-разному. Иногда отвечаю: "Иди и не лезь", а иногда правой стороной мозга понимаю: он имеет право на свою точку зрения, да и говорит он о том, в чем разбирается", — отметил белорусский лидер.

"У нас, как и везде, есть проблема отцов и детей. Не то что бы это какая-то конкуренция, просто у одного такая точка зрения, у другого — такая", — добавил сын президента.