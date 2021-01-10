В Сан-Диего прошло шествие сторонников нынешнего президента США Дональда Трампа.
На мероприятие пришла группа активистов, которая выступала против американского лидера. В результате конфликта завязалась потасовка.
Из-за актов насилия местные власти призвали прекратить шествие. За соблюдением порядка следила полиция. Сейчас все группы покинули район.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.