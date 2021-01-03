В Калифорнии впервые в истории не осталось свободных мест в моргах. Это произошло из-за большой смертности в результате пандемии коронавируса.
Из-за большой нагрузки в штате замедлился процесс захоронения тел. Об этом сообщил телеканал CTV News.
"Я работаю в похоронной индустрии 40 лет, и никогда в жизни не думала, что однажды мне придется говорить семьям, что для их умерших родственников нет места", — отметила владелица похоронного бюро в Лос-Анджелесе Магда Мальдонадо.
Более двухсот граждан Израиля "подцепили" болезнь через несколько дней после получения вакцины Pfizer/BioNTech.