В калифорнийских моргах больше нет свободных мест

В Калифорнии впервые в истории не осталось свободных мест в моргах. Это произошло из-за большой смертности в результате пандемии коронавируса.

Из-за большой нагрузки в штате замедлился процесс захоронения тел. Об этом сообщил телеканал CTV News.