Меркель: корона-скептикам нужно сходить к психиатру

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед студентами в онлайн-формате, раскритиковала сторонников теорий заговора, которые сейчас в большинстве своём взялись критиковать правительство за антикоронавирусные меры.

"Это в основном атака на весь наш образ жизни, — заявила Меркель. — Со времени просвещения Европа пошла по пути создания, так сказать, мировоззрения на основе фактов. И если картина мира вдруг раскрепощена или антифактична, то это, конечно, очень трудно совместимо со всем нашим образом жизни."

Меркель пояснила, что общение со "скептиками короны не является нормальной политической дискуссией".

По словам фрау канцлер вместо того, чтобы спорить и протестовать, отвергая очевидные факты, "этим людям" нужно провериться на наличие психологических проблем:

"Корона-скептики для нас представляет особую проблему уже. Вероятно, пора её переадресовать психологам. Пусть они выяснят, на самом деле из мира фактов человек попадает в мир, который, так сказать, говорит на другом языке, и мы не можем достучаться до него с нашей основанной на фактах логикой вообще?"

Однако, Меркель уточнила, что Германия — терпимая страна: