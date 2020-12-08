Госдеп внес Россию в список нарушителей религиозных свобод

США решили бороться за права верующих и надзирать за тем, как государства соблюдают принципы свободы вероисповедания.

Сегодня на сайте Госдепа появился список стран, где, по мнению Соединённых Штатов с этим "есть проблемы". В списке стран — "нарушителей религиозных свобод" есть и Россия.

Кроме нашей страны в нём

Китай, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Иран, Северная Корея, Пакистан, Туркменистан, Саудовская Аравия, Куба, Коморские острова, Никарагуа и Таджикистан.

По словам госсекретаря Майка Помпео,

данные государства вызывают особую обеспокоенность, поскольку терпимо относятся к систематическому, постоянному и вопиющему нарушению религиозных свобод".

В опубликованном документе говорится, что США

не успокоятся, пока полностью не ликвидируют угрозу нарушения религиозной свободы любыми насильственными экстремистскими и террористическими группами.

К слову, помимо перечисленных выше стран, в перечень "вызывающих беспокойство" попали ряд запрещенных террористических и экстремистских организаций.