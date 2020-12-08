США решили бороться за права верующих и надзирать за тем, как государства соблюдают принципы свободы вероисповедания.
Сегодня на сайте Госдепа появился список стран, где, по мнению Соединённых Штатов с этим "есть проблемы". В списке стран — "нарушителей религиозных свобод" есть и Россия.
Кроме нашей страны в нём
По словам госсекретаря Майка Помпео,
данные государства вызывают особую обеспокоенность, поскольку терпимо относятся к систематическому, постоянному и вопиющему нарушению религиозных свобод".
В опубликованном документе говорится, что США
не успокоятся, пока полностью не ликвидируют угрозу нарушения религиозной свободы любыми насильственными экстремистскими и террористическими группами.
К слову, помимо перечисленных выше стран, в перечень "вызывающих беспокойство" попали ряд запрещенных террористических и экстремистских организаций.
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