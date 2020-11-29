Трамп хочет испортить инаугурацию Байдену

Нынешний президент США Дональд Трамп совсем скоро уступит место американского лидера своему оппоненту Джо Байдену.

Об этом пишут все американские СМИ. Сам Трамп до сих пор не согласен с результатами выборов, однако он всё-таки начал процесс передачи власти.

Останавливаться Трамп не планирует. У него уже есть план, как испортить Байдену инаугурацию. В день его вступления в должность главы государства бизнесмен планирует объявить, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году.