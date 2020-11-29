Нынешний президент США Дональд Трамп совсем скоро уступит место американского лидера своему оппоненту Джо Байдену.
Об этом пишут все американские СМИ. Сам Трамп до сих пор не согласен с результатами выборов, однако он всё-таки начал процесс передачи власти.
Останавливаться Трамп не планирует. У него уже есть план, как испортить Байдену инаугурацию. В день его вступления в должность главы государства бизнесмен планирует объявить, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году.
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