Трамп объяснил, как Байден сможет войти в Белый дом

Действующий президент США Дональд Трамп рассказал, при каком условии его конкурент Джозеф Байден сможет войти в Овальный кабинет Белого дома.

"Байден сможет войти в Белый дом как президент, только если докажет, что его "80 миллионов голосов" не были получены обманом или незаконно", — заявил Трамп в своем Twitter.

Выборы президента США состоялись 3 ноября, однако их официальные итоги до сих пор не объявлены в связи с множеством сообщений о массовых и системных фальсификациях в ходе голосования. В некоторых штатах все еще продолжается пересчет голосов избирателей, в других уже поданы судебные иски в связи с нарушениями выборной процедуры.

Трамп намерен отстаивать свою победу в судебных инстанциях. По заявлениям его адвоката, имеется множество доказательств и свидетельств того, что результаты выборов были подтасованы в пользу демократа Джо Байдена.

Голосование выборщиков от штатов должно пройти 14 декабря. Действующий лидер заявил ранее, что оставит свой пост, если результаты их голосования окажутся не в его пользу.