В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.
Об этом порталу "Ура. ру" рассказал эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец. По его мнению, 6 ноября фактическая власть в Белоруссии перейдёт к премьер-министру Роману Головченко, поскольку запад не признаёт результаты президентских выборов.
"6 ноября истекают полномочия Александра Лукашенко на пятом президентском сроке. В соответствии с белорусской Конституцией, исполняющим обязанности президента республики с 6 ноября 2020 года становится премьер-министр Роман Головченко. Запад не признаёт Лукашенко президентом, они должны признать исполняющим обязанности президента Белоруссии Головченко и направить ему 6 ноября телеграмму приветствия", — объяснил эксперт.
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