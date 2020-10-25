Названа дата возможного свержения Лукашенко

В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.

Об этом порталу "Ура. ру" рассказал эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец. По его мнению, 6 ноября фактическая власть в Белоруссии перейдёт к премьер-министру Роману Головченко, поскольку запад не признаёт результаты президентских выборов.