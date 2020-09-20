Трамп хочет получить Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп считает, что может претендовать на Нобелевскую премию за мир, поскольку он якобы прекратил "массовые убийства" между Косово и Сербией.

"Мы останавливаем массовые убийства между Косово и Сербией. Они теперь перестанут убивать. Я уверен, это Нобелевская премия за мир", — сообщил американский лидер.

Трамп также был возмущён тем, что американские СМИ проигнорировали факт его выдвижения на получение Нобелевской премии.