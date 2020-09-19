Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал свой выбор в сторону поддержки России.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы видим, что президент Лукашенко сделал свой выбор, и этот выбор — поддержка России. Для нас это, безусловно, представляет угрозу, и мы будем адекватно реагировать на любое развитие событий в Беларуси, но я хочу сказать очень чётко: Украина всегда будет поддерживать белорусский народ", — пояснил глава украинского МИД.