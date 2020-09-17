Страны, входящие в ОБСЕ решили создать комиссию для того, чтобы исследовать ситуацию в Республике Белоруссия.

"Сегодня 17 стран-участниц, включая США, запускают "московский механизм" ОБСЕ, чтобы создать независимую комиссию экспертов, которая изучит сообщения о серьезных нарушениях прав человека, включая фальсификацию выборов и существенные препятствия свободе выражения и праву на мирные собрания в Белоруссии. Мы призываем белорусские власти сотрудничать с миссией", — говорится в пресс-релизе американской миссии пр ОБСЕ.