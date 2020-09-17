Минздрав Республики Белоруссия рассказал, что готов начать клинические испытания препарата для вакцинации от коронавируса, изготовленного в России.

"Минздрав Беларуси получил пакет документов для проведения клинического испытания вакцины "Гам-КОВИД-Вак". Ведущими специалистами Министерства здравоохранения Республики Беларусь проводятся работы по экспертизе документов многоцентрового клинического испытания комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, "Гам-КОВИД-Вак", производства ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

"Исследование вакцины планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне. Данное испытание будет частью крупномасштабного исследования вакцины "Гам-КОВИД-Вак", проводимого на территории Российской Федерации", — также сказано в сообщении.