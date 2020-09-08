Большой крест ордена Макариоса III получил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Высшую награду Кипра ему вручили власти страны.
Так на Кипре оценивают сотрудничество с Россией.
"Мы считаем неоценимым ваш вклад в развитие исторических связей между Российской Федерацией и Республикой Кипр на основе принципов международного права и на основе общих ценностей. В рамках этих ценностей и в связи с 60-летием установления дипломатических отношений между нашими странами мы приняли решение вручить вам от имени Республики Кипр Большой крест ордена архиепископа Макариоса III", — заявил президент Кипра Никос Анастасиадис.
Лавров поблагодарил президента Кипра и подчеркнул неизменность дружбы между странами.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.