Геннадий Онищенко: границы можно открывать

Депутат Онищенко высказал свою точку зрения по поводу открытия границ между РФ и Белоруссией. Он сказал, что это можно делать безо всякого риска ухудшить эпидемиологическую ситуацию. Потому как в РБ общая ситуация по COVID-19 примерно такая же, как и в России.