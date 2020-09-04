Депутат Онищенко высказал свою точку зрения по поводу открытия границ между РФ и Белоруссией. Он сказал, что это можно делать безо всякого риска ухудшить эпидемиологическую ситуацию. Потому как в РБ общая ситуация по COVID-19 примерно такая же, как и в России.
"Мы открываем только тогда, когда мы убеждаемся, что там уровень заболеваемости не хуже, чем в России, и у них он действительно лучше, степень распространения по коронавирусу. Так что я не вижу здесь никаких рисков", — сказал Онищенко
Дана Борисова 2 сентября поздравила Елену Проклову с днём рождения, опубликовав несколько снимков с актрисой.