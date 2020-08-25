В Европарламенте заговорили о польском происхождении Тихановской

Депутаты Европарламента заявили, что жители Белоруссии и России неправильно произносят фамилию экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

По их мнению, последнюю букву в её фамилии — "я" нужно вовсе убрать, чтобы получалось "польское произношение" "Тихановска".