Депутаты Европарламента заявили, что жители Белоруссии и России неправильно произносят фамилию экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.
По их мнению, последнюю букву в её фамилии — "я" нужно вовсе убрать, чтобы получалось "польское произношение" "Тихановска".
"Когда иностранцы произносят на русский манер — "Тихановская", сделав ударение на букве "я", — они фактически признают, что Белоруссия входит в российскую сферу интересов, белорусы очень плохо реагируют на это", — считают депутаты Европарламента.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.