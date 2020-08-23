Европа не хочет превращать Белоруссию "во вторую Украину"

В Европе призвали не сравнивать происходящее в Белоруссии с событиями на Украине 2014 года, поскольку жители республики выходят на протесты не с флагами ЕС, а хотят защитить свои гражданские права.

Об этом рассказал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.