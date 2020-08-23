В Европе призвали не сравнивать происходящее в Белоруссии с событиями на Украине 2014 года, поскольку жители республики выходят на протесты не с флагами ЕС, а хотят защитить свои гражданские права.
Об этом рассказал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Случай Белоруссии несравним со случаем Украины. Тогда был конфликт между ориентацией на Европу и на Россию, протестующие несли европейские флаги. Имелся геополитический аспект. Белорусы сейчас не выбирают между мамой и папой. Они просто требуют режима гражданских свобод и прав. На протестах нет европейских флагов. И у ЕС нет намерения превратить Белоруссию во вторую Украину", — пояснил политик.
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