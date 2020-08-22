Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал бессмысленную угрозу своему народу о закрытии бастующих предприятий.

Такое мнение высказал политолог из Белоруссии Валерий Карбалевич.

"Это уникальная ситуация, когда власть объявляет забастовку народу. Дистанция между риторикой Лукашенко и реальностью настолько большая, что я к этому всерьез не отношусь. Если власть выполнит угрозу, то за счет чего будет пополняться государственный бюджет, с чего Лукашенко будет получать зарплату?" — пояснил эксперт.