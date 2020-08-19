Страны Европейского союза отказались признавать результаты президентских выборов в Белоруссии, которые были озвучены ЦИК республики.
Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам саммита.
Напомним, выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В стране проходят массовые акции протеста против результатов выборов.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.