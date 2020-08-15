Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Ранее он утверждал, что хочет обсудить со своим российским коллегой происходящее в республике.

"Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. И потом, мы же методички читали цветных революций", — отмечал Лукашенко.

Также президент Белоруссии утверждал, что против страны началась "агрессия".