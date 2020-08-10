Белорусский лидер Александр Лукашенко впервые прокомментировал протесты в стране, которые прошли ночью с 9 на 10 августа.

Глава государства провел встречу с коллективом ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация".

"Вы хотели мордобоя!… Пока мордобоя не было, мы вас просто поставили на место. Я хочу, чтобы было спокойно. Что вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы я ввергнул в хаос страну? Так вы же меня потом истопчете и будете правы, что я не защитил в том числе вас и вашу семью", — заявил президент республики.