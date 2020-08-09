Звукорежиссеры, которые включили песню Виктора Цоя "Хочу перемен!" на главной площади Минска во время праздника, "поступили подло".
Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, омоновцы, которые по-тихому отвели диджеев в сторону, поступили хорошо, поскольку могли сделать совсем по-другому.
Также Лукашенко утверждает, что молодежь, которая "думает о демократии", должна быть отправлена на перевоспитание в поле.
Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.