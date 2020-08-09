Лукашенко не понравилась песня Цоя на главной площади

Звукорежиссеры, которые включили песню Виктора Цоя "Хочу перемен!" на главной площади Минска во время праздника, "поступили подло".

Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, омоновцы, которые по-тихому отвели диджеев в сторону, поступили хорошо, поскольку могли сделать совсем по-другому.

Также Лукашенко утверждает, что молодежь, которая "думает о демократии", должна быть отправлена на перевоспитание в поле.