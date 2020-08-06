По данным пресс-службы Национальной полиции Украины, после того, как пьяного мужчину охранники не пустили в центр, он сообщил о наличии у него взрывного устройства.
Мужчину задержали и обыскали сотрудники полиции. Упоминаемой гранаты у него не нашли.
"Гранаты или других взрывоопасных предметов полицейские у него не обнаружили", — говорится в сообщении полиции.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан".
Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.