В Львове пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре

По данным пресс-службы Национальной полиции Украины, после того, как пьяного мужчину охранники не пустили в центр, он сообщил о наличии у него взрывного устройства.

Мужчину задержали и обыскали сотрудники полиции. Упоминаемой гранаты у него не нашли.

"Гранаты или других взрывоопасных предметов полицейские у него не обнаружили", — говорится в сообщении полиции.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан".