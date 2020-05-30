В американском штате Миннесота провели полную мобилизацию национальной гвардии впервые со времен Второй мировой войны.
Соответствующее решение принял губернатор штата Тим Уолз в связи с массовыми беспорядками, которые были спровоцированы убийством афроамериканца Джорджа Флойда.
"Вчера мы начали мобилизацию дополнительных сил. Однако этого оказалось недостаточно. Губернатор только что издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии впервые со времен Второй мировой войны", — сообщил глава Нацгвардии Миннесоты.
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