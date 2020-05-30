В Миннесоте мобилизровали нацгвардию впервые со времен Второй мировой

В американском штате Миннесота провели полную мобилизацию национальной гвардии впервые со времен Второй мировой войны.

Соответствующее решение принял губернатор штата Тим Уолз в связи с массовыми беспорядками, которые были спровоцированы убийством афроамериканца Джорджа Флойда.