Собственное ракетное производство намерены развивать в Белоруссии. Правда, от сборки межконтинентальных баллистических ракет в республике отказались.
Об этом журналистам рассказал президент страны Александр Лукашенко.
"В этом направлении мы развиваем свои вооруженные силы. Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. Мы миролюбивая страна. К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства", — заявил белорусский лидер.
Ракетное производство в республике запустили в 2017 году, программа рассчитана до 2020 года. Президент регулярно посещает производство и знакомится с разработками. Под Минском собирают зенитные установки, реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы, роботизированную технику.
По словам Лукашенко, Белоруссия не намерена вступать в военные конфликты, но должна иметь возможность нанести ответный удар противнику.
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