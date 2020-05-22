В Белоруссии продолжат строить ракеты

Собственное ракетное производство намерены развивать в Белоруссии. Правда, от сборки межконтинентальных баллистических ракет в республике отказались.

Об этом журналистам рассказал президент страны Александр Лукашенко.

"В этом направлении мы развиваем свои вооруженные силы. Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. Мы миролюбивая страна. К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства", — заявил белорусский лидер.

Ракетное производство в республике запустили в 2017 году, программа рассчитана до 2020 года. Президент регулярно посещает производство и знакомится с разработками. Под Минском собирают зенитные установки, реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы, роботизированную технику.

По словам Лукашенко, Белоруссия не намерена вступать в военные конфликты, но должна иметь возможность нанести ответный удар противнику.