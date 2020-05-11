Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР частично ослабила карантинные меры, введенные в республике для борьбы с коронавирусом.
"На состоявшемся сегодня заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве Луганской Народной Республики было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР некоторых ограничительных мер, введённых ранее в связи с COVID-19", — сказано в сообщении пресс-службы правительства республики.
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