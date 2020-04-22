Дезинфекцию 27 объектов провели российские военные в Сербии

В Белграде, Нови-Пазаре, Прокупле и Алексенаце работают российские медики и военные. Они помогают сербским коллегам в борьбе с коронавирусом.

Так, военные проводят работы по дезинфекции зданий. Как сообщает Министерство обороны России, спесредством обработано 27 объектов в Белграде, Нови-Пазаре и Прокупле.

А врачи из России оценили эпидемиологическую обстановку и дали свои рекомендации. Также они побывали во временном центре для больных в городе Крушевац и проанализировали созданные мощности. Оказалось, здесь готовы принять только тех больных, у кого болезнь протекает в легкой и средней форме тяжести.

"Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 29 пациентов, инфицированных COVID-19, в больницах городов Нови-Пазар и Алексенац. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городах Белград, Зренянин и Куршумлия", — говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российские специалисты продолжают работу в итальянском Бергамо. Здесь возведен временный госпиталь, который принял 70 пациентов. 29 из них полностью поправились и выписаны домой. За время работы здесь россиян не зарегистрировано ни одного летального исхода от коронавируса.