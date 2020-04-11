Путин: США должны отказаться от стереотипов о России

США должны отказаться от стереотипов о Российской Федерации. Такого мнения придерживается президент России Владимир Путин. Это сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, речи о потеплении отношениях между США и РФ не идёт.

Песков отметил, что отношения США и России не улучшаться пока на всех уровнях власти Соединенных Штатов господствует русофобия.