Астролог Павел Глоба рассказал, что, по его мнению, ожидает Россию в 2020 году после спада пандемии коронавирусной инфекции. Он заметил, что текущий год является годом Крысы, как и 2008 год, когда произошел мировой финансовый кризис.
В китайском календаре год Крысы открывает новый 12-летний цикл и становится основополагающим для последующего десятилетия. Глоба утверждает, что за последующие четыре года произойдут радикальные изменения в экономике, политике и деловом мире.
По словам астролога, через четыре года россияне будут жить "совершенно в другой, значительно лучшей стране".
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.