Павел Глоба рассказал, как 2020 год повлияет на последующее десятилетие

Астролог Павел Глоба рассказал, что, по его мнению, ожидает Россию в 2020 году после спада пандемии коронавирусной инфекции. Он заметил, что текущий год является годом Крысы, как и 2008 год, когда произошел мировой финансовый кризис.

В китайском календаре год Крысы открывает новый 12-летний цикл и становится основополагающим для последующего десятилетия. Глоба утверждает, что за последующие четыре года произойдут радикальные изменения в экономике, политике и деловом мире.

По словам астролога, через четыре года россияне будут жить "совершенно в другой, значительно лучшей стране".