На территории Грузии вводится комендантский час в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария. По его словам, ограничение выступает в силу с 8:00 31 марта.
"У нас три случая с неустановленным источником, из них один врач. Это значит, что мы перешли в режим внутреннего заражения", — пояснил Гахария.
Гражданам страны будет запрещено передвигаться с помощью транспорта и пешком с 21:00 до 06:00.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.