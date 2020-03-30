Власти Грузии вводят комендантский час

На территории Грузии вводится комендантский час в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария. По его словам, ограничение выступает в силу с 8:00 31 марта.

"У нас три случая с неустановленным источником, из них один врач. Это значит, что мы перешли в режим внутреннего заражения", — пояснил Гахария.

Гражданам страны будет запрещено передвигаться с помощью транспорта и пешком с 21:00 до 06:00.