Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Новости Все >
Театр "Школа современной пьесы" струит эфир
На борьбу с коронавирусом в России «отложили» 1,4 трлн рублей
Нурмагомедов не собирается лететь в США
В Австралии обнаружили предка всех живых существ - комментарий эксперта
Дистанционную продажу лекарств официально разрешили в России
Резцова объяснила, почему не подписалась под отставкой Драчёва
В Крыму двух человек поместили в обсерватор за нарушение самоизоляции
Источник Правда.Ру

Власти Грузии вводят комендантский час

Мир

На территории Грузии вводится комендантский час в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария. По его словам, ограничение выступает в силу с 8:00 31 марта.

"У нас три случая с неустановленным источником, из них один врач. Это значит, что мы перешли в режим внутреннего заражения", — пояснил Гахария.

Гражданам страны будет запрещено передвигаться с помощью транспорта и пешком с 21:00 до 06:00.

грузия пандемия коронавирус георгий гахария комендантский час
Последние материалы
Подписан указ о наказании за нарушения на голосовании по Конституции
УЕФА перенёс матчи сборных и еврокубки на неопределённый срок
В Европе жалуются на нехватку сельхозработников. Чем это грозит России?
Театр "Школа современной пьесы" струит эфир
На борьбу с коронавирусом в России «отложили» 1,4 трлн рублей
Нурмагомедов не собирается лететь в США
В Австралии обнаружили предка всех живых существ - комментарий эксперта
Дистанционную продажу лекарств официально разрешили в России
Китай жестко ответил Бразилии за нападки на Коммунистическую партию
Резцова объяснила, почему не подписалась под отставкой Драчёва
Популярное
Природа
Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы

Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.

Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы
Вирусолог: медленная вирусная инфекция летальна на 100%
Профилактика
Вирусолог: медленная вирусная инфекция летальна на 100%
Здоровье
Назван напиток, который препятствует поражению лёгких
Космос
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Любовь Степушова Китай жестко ответил Бразилии за нападки на Коммунистическую партию Любовь Степушова Василий Амирджанов День дурака 2020: медийный креатив в условиях пандемии Василий Амирджанов Юрий Носовский Искусственная матка: фантастика становится реальностью? Юрий Носовский
Комментарии
Вирусолог: медленная вирусная инфекция летальна на 100%
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
Ученые: Доноры крови живут дольше
Вслед за COVID-19 Россию может ждать эпидемия бедности
В России упростили техосмотр и отложили обязательную его фиксацию
В Китае нашли новый способ лечения коронавирусной инфекции
Вирусолог: медленная вирусная инфекция летальна на 100%
На грани чудес: академик РАН об "антикоронавирусной" разработке из Сколково
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
В ОБСЕ считают, что борьба с фейками в России "помешает свободе слова"
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
Почему про "а мне надо" на время лучше забыть
Губерниев объяснил, почему Гараничев и Бабиков не включены в сборную
Первые жертвы коронавируса: "Луч" и "Адмирал" лишили финансирования
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ