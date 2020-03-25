Депутат литовского Сейма упрекнул Италию в пренебрежении геополитикой

Гуманитарная помощь, которую Италия принимает от России, подрывает европейскую солидарность.

Так считает Лауринас Кащюнас, член фракции консервативной партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" в Сейме Литовской Республики.

"Руководство Италии и ее жители наглядно демонстрируют нам всем, членам европейской семьи, что для них вопросы геополитики и европейской солидарности — пустой звук. И именно поэтому они с готовностью принимают помощь от Китая и России. После такого демарша итальянцем будет непросто вернуться", — написал Кащюнас в Facebook.

Напомним, что Лауринас Кащюнас снискал себе славу главного русофоба Литвы. Недавно, как рассказывала "Правда.Ру" это политик на полном серьезе требовал закрытия провинциального детского театра в город Паневежис за то, что там поставили спектакль по мотивам мультика "Маша и Медведь" (который, кстати, очень понравился маленьким зрителям)

"Мультфильм "Маша и Медведь" — средство пропаганды Москвы. Месседж "Маши и Медведя" зашифрован в том, что добрый мирный Медведь (аллюзия на Россию) опекает маленькую девочку (аллюзия на другие страны)", — гневно вещал тогда Кащюнас.

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