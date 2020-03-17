Двухлетняя девочка в Казахстане подхватила коронавирус

Двухлетняя малышка заболела коронавирусом. Диагноз поставили врачи Казахстана.

Девочка приехала из Берлина, где, вероятнее всего, и подхватила опасную болезнь. Всего в стране выявлено три новых случая.

"Зарегистрированы еще три новых случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждены 13 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Алматы — 11 случаев, городе Нур-Султане — два случая", — сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.

Напомним, что в стране действует режим чрезвычайного положения.

Между тем в Европе массово закрывают автозаводы. Причина — проблемы с поставками и резкое падение спроса.