В Европе массово закрываются автозаводы

Автомобильные предприятия по всей Европе начали закрывать заводы из-за наличия проблем с поставками и существенным падением спроса.

Эти проблемы возникли на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщает Financial Times.

Так, группа PSA, владеющая марками Peugeot, Citroën, Vauxhall и Opel, с понедельника остановила работу всех европейских предприятий. Fiat Chrysler (марки Alfa Romeo, Chrysler, Dodge и ряд других) на время закрыли восемь заводов, шесть из них находятся на территории Италии.

Крупнейший в мире производитель машин Volkswagen, по данным источника, готовится к закрытию производственных линий по причине отсутствия деталей.