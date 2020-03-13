В Великобритании поддержали идею Путина о "саммите пятерки"

Власти Великобритании одобряют предложение России организовать "саммит пятерки". Встретиться предлагается России, Великобритании, КНР, США и Франции.

С такой инициативой в январе на форуме в Израиле выступил Владимир Путин.

"Великобритания в целом поддерживает идею встречи глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с целью обсуждения вопросов международного мира и безопасности. Мы находимся на связи с российским правительством, чтобы обсудить дальнейшие детали этого предложения", — сообщает британское посольство в России.

На встрече лидеров стран — постоянных членов СБ ООН — должны обсудить сохранение цивилизации и ситуацию в мире. Ранее идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп.