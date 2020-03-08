Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочую поездку в Москву и вернулся в страну, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация из-за вспышки коронавируса.

"Принял решение прервать рабочий визит в Москву, где на ближайшие дни были запланированы встречи с руководством Российской Федерации. Возвращаюсь сегодня домой, чтобы полноценно включиться в работу властей по преодолению возникших трудностей", - сообщили представители Додона.