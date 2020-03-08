ВОЗ направила спецмиссию на Украину из-за вспышки коронавируса

Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время направит специальную миссию на Украину в связи с распространением коронавируса на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба Европейского регионального бюро ВОЗ.