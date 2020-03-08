Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время направит специальную миссию на Украину в связи с распространением коронавируса на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба Европейского регионального бюро ВОЗ.
"Европейское региональное бюро ВОЗ направляет в ближайшие дни три миссии - в Азербайджан, Украину и Черногорию - в рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагирования на Covid-19", - сказано в сообщении.
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