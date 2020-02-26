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Более 400 журналистов из 20 стран будут освещать суд о крушении MH17

Мир

Более 400 журналистов из более чем двадцати стран зарегистрировались на слушаниях суда о крушении рейса MH17 в 2014 году в небе над Донбассом.

Об этом сообщает Trouw. nl.

Процесс начнется в понедельник, 9 марта, судом Гааги в Схипхоле. Для СМИ был построен пресс-центр, откуда можно будет следить за заседаниями. Наблюдать за ними можно будет и в прямом эфире через интернет. Небольшая группа журналистов сможет пройти в зал суда. Зарегистрированы журналисты из Нидерландов, Германии, Австралии, России, США, Украины, Малайзии, Швеции, Южной Африки, Бельгии и Канады.

Ожидается, что за ходом этого процесса также будут следить 65 международных наблюдателей.

Самолет Malaysia Airlines был сбит по пути из Схипхола (Амстердам) в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Следствие утверждает, что "Боинг" 777 был сбит ракетой "Бук", которой управляли "пророссийские повстанцы". Все 298 человек, находившиеся в самолете, погибли.

Прокуратура Нидерландов привлекает к ответственности трех россиян и одного украинца. Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Засекречены все свидетели, кроме одного

Прокуратура сообщила также, что 13 из 14 свидетелей по этому делу будут засекречены, так как они "подвергаются значительным рискам", а их здоровье и безопасность "могут быть поставлены под угрозу".

Просьбу одного из свидетелей о сохранении личности в тайне суд отклонил. По мнению следствия, он также подвергается рискам из-за дачи показаний, но гарантировать его анонимность следствие не может.

Глава Прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке заявлял, что у следственной группы есть по крайней мере один свидетель, который может подтвердить запуск ракеты "Бук", сбившей малайзийский лайнер.

Слова прокурора противоречат обнародованной ранее информации военной разведки Нидерландов, согласно которой рейс МН17 летел за пределами всех выявленных и действующих позиций Украины и России, на которых были развернуты системы "Бук М1".

Как сообщала "Правда.Ру", юрист, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при президенте РФ Кира Сазонова в эфире радио Sputnik предположила, что в связи с отклонением запроса Москвы о переносе слушаний в Россию можно ожидать "просто политизированного судилища".

Темы mh17 boeing mh17 малазийский боинг
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