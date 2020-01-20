Он ему не нужен: в Мексике продают личный самолет президента

Правительство Мексики решило продать личный самолет президента страны или разыграть его в лотерею. Глава государства заявил, что не нуждается в Boeing 787, который был куплен его предшественником за 218 миллионов долларов.

Сейчас мексиканский президент летает коммерческими рейсами, а зарубежных командировок у него нет. Инициатива продать самолет принадлежит ему. Сейчас лайнер находится в США, за него просят порядка 130 миллионов долларов.