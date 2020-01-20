Правительство Мексики решило продать личный самолет президента страны или разыграть его в лотерею. Глава государства заявил, что не нуждается в Boeing 787, который был куплен его предшественником за 218 миллионов долларов.
Сейчас мексиканский президент летает коммерческими рейсами, а зарубежных командировок у него нет. Инициатива продать самолет принадлежит ему. Сейчас лайнер находится в США, за него просят порядка 130 миллионов долларов.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.