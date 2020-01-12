Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола. Это поставило в сложное положение всю королевскую семью. Елизавета II даже объявила об экстренном совещании членов семьи, которое должно состояться 13 января.
Накануне этой важной встречи ситуацию прокомментировал брат принца Гарри - принц Уильям. По его словам, они всегда были очень близки с Гарри, однако после появления Меган Маркл их связь начала рушиться.
"На протяжении всей нашей жизни я был рядом с моим братом, положив ему руку на плечо. Я больше никогда не смогу его обнять - мы стали совершенно чужими. Это грустно" - рассказал Уильям.
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