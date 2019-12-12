В США из-за Украины стали сомневаться в исключительности Америки

До недавнего времени украинцы были представителями всего лишь одной из многих диаспор в США. Теперь же Украина — в центре новостных сюжетов о межпартийных распрях Америки, отмечает журнал The Atlantic.

Украина как Форрест Гамп: появляется повсюду

По мнению издания, "в контексте американской политики Украина за последние несколько лет стала чем-то вроде Форреста Гампа европейских стран, появляющегося повсюду".

Сын бывшего вице-президента Байдена Хантер вошел в совет директоров коррумпированной украинской газовой компании. При этом он не имел опыта работы в газовой отрасли, и, вообще, на Украине. Бывший председатель предвыборного штаба Трампа Манафорт заключен в тюрьму за свою деятельность в интересах украинского олигарха. Личного адвоката президента Джулиани и его деловых партнеров критикуют за попытку воздействовать на расследование Украины в отношении Байденов. А сам президент стал предметом расследования в рамках процедуры импичмента из-за попытки оказать давление на президента Украины Зеленского.

Украинцы, проживающие в Штатах, не удивляются принципам политики администрации Трампа

Как утверждает издание, украинцы, проживающие в Штатах, не удивляются этим принципам политики администрации Трампа, поскольку "они очень похожи на положение дел в той части мира, откуда они родом".

В таком случае, вряд ли "по-прежнему гордое заявление об исключительности Америки внушает доверие".