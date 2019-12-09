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США отказывают в визах большей части украинцев

Мир

В этом году Соединенные Штаты отказали во въезде каждому второму украинцу, сообщается в документе, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Вашингтон не стал выдавать визы почти половине украинских граждан — более 45 процентов заявок отклонили. Для россиян этот показатель втрое ниже, он составил около 15 процентов.

Больше всего США отказывают в визах жителям Микронезии, Палау и Северной Кореи, откланяются, практически, все заявки. Много отказов получают и жители стран Ближнего Востока (у Ливии почти 90 процентов) и Африки (у Сомали более 80 процентов). Власти не объясняют причин, по которым запрещают въезд, однако известно, что Ливия и Сомали в течение долгих лет существуют в тяжелых конфликтах.

Ранее Вашингтон не выдал визы российской делегации для участия в конференции по аудиту. Кроме того, из-за отсутствия визы молодежный форум в Нью-Йорке не сможет посетить директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. Президент США Дональд Трамп обещал разобраться в этой ситуации.

Темы сша визы африка украинцы ближний восток госдепартамент
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